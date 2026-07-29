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Bir yandan koştu, bir yandan diğer sürücüleri uyardı: Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Bir yandan koştu, bir yandan diğer sürücüleri uyardı: Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
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Eskişehir’de bir sürücü, yol ortasında kalan kaplumbağayı fark ettikten sonra aracından inip bir yandan karşı şeride koşarken bir yandan da diğer sürücüleri uyararak hayvanı ezilmekten kurtardı.

Eskişehir'de bir sürücü, yol ortasında kalan kaplumbağayı fark ettikten sonra aracından inip bir yandan karşı şeride koşarken bir yandan da diğer sürücüleri uyararak hayvanı ezilmekten kurtardı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir sürücü, karşı şeritte yolun ortasında kalan ve ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağayı fark etti. Yaklaşık 10 metre ileride aracını sağa çeken duyarlı sürücü, kaplumbağaya doğru hızla koşmaya başladı. Koştuğu esnada şeritte ilerleyen diğer sürücüleri de el işaretleriyle uyararak kaplumbağayı ezmemeleri yönünde ikaz eden vatandaş, yolun ortasındaki kaplumbağayı alıp güvenli bir şekilde kenara bıraktı. Ardından tekrar koşarak aracına dönen sürücünün sergilediği bu örnek davranış, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülere yansıyan olay sonrası sürücünün bir yandan koşup bir yandan diğer araçları uyararak gösterdiği bu çaba, vatandaşların ve çevredeki sürücülerin takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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