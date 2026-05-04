Haberler

Bir dönem kuraklıkla savaştı, şimdi taşma noktasına geldi

Bir dönem kuraklıkla savaştı, şimdi taşma noktasına geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz yıl büyük oranda su kaybı yaşayan Serpincik Göleti, kentte etkili olan yağışların ardından taşma noktasına geldi.

Geçtiğimiz yıl büyük oranda su kaybı yaşayan Serpincik Göleti, kentte etkili olan yağışların ardından taşma noktasına geldi.

Son yılların en yağışlı kış aylarını geride bırakan Sivas'ta birçok baraj ve gölet doldu. Eriyen kar ve ilkbahar yağmurları ile birlikte birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Merkeze bağlı Serpincik köyü sınırlarındaki Serpincik Göleti, yağışlarla birlikte dolarak taşma seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Serpincik Göleti, yeniden hayat bularak yüzleri güldürdü. Kenttekilerin uğrak mekanı haline dönen gölet, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı

Göletin su seviyesinin son yıllarda arttığını söyleyen vatandaşlardan Osman Tekarı, "Serpincik Gölü her sene normal miktarda doluyor. Bu sene biraz fazla doldu, tahliyesi bozulmuştu, şimdi tahliye yaptılar. Son yılların en yüksek su seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Burası her yerde bulunamayacak harika bir yer. Hizmet de gelirse çok güzel olur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

İşte milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler