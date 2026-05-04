Bir dönem kuraklıkla savaştı, şimdi taşma noktasına geldi

Geçtiğimiz yıl büyük oranda su kaybı yaşayan Serpincik Göleti, kentte etkili olan yağışların ardından taşma noktasına geldi.

Son yılların en yağışlı kış aylarını geride bırakan Sivas'ta birçok baraj ve gölet doldu. Eriyen kar ve ilkbahar yağmurları ile birlikte birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Merkeze bağlı Serpincik köyü sınırlarındaki Serpincik Göleti, yağışlarla birlikte dolarak taşma seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Serpincik Göleti, yeniden hayat bularak yüzleri güldürdü. Kenttekilerin uğrak mekanı haline dönen gölet, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı

Göletin su seviyesinin son yıllarda arttığını söyleyen vatandaşlardan Osman Tekarı, "Serpincik Gölü her sene normal miktarda doluyor. Bu sene biraz fazla doldu, tahliyesi bozulmuştu, şimdi tahliye yaptılar. Son yılların en yüksek su seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Burası her yerde bulunamayacak harika bir yer. Hizmet de gelirse çok güzel olur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı