Meteorolojiden Bingöl için yağış uyarısı

Meteoroloji, Bingöl için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 2000 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı