Meteoroloji'den Bingöl için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış ve zirai don riski olduğunu bildirdi. Don olayının 08 Nisan gecesi başlayarak 12 Nisan sabahına kadar etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl çevrelerinde zirai don riski bekleniyor. 08 Nisan Çarşamba gecesi (21.00) başlayacak olan don olayının, 12 Nisan Pazar sabah saatlerine (10.00) kadar etkili olması öngörülüyor. Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
