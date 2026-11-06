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Bingöl'de yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk karı görüldü, zirveler beyazladı

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Bingöl'de yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk karı görüldü, zirveler beyazladı
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Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk karı etkili oldu. Dağ zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken kent merkezinde sonbahar renkleri sürüyor, iki mevsimin manzarası bir arada görülüyor.

Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kentte kışın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Bingöl'de sonbahar yağışlarının etkisini sürdürdüğü günlerde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle dağların zirvelerinde etkisini gösteren yağışın ardından yeşil ve sarı tonların hakim olduğu doğa manzaraları yerini beyaz örtüye bıraktı.

Kent merkezinde sonbahar renkleri görülmeye devam ederken, yüksek kesimlerde karla kaplanan dağ zirveleri mevsim geçişinin farklı yüzünü gözler önüne serdi. Aynı kentte sonbahar ve kış manzaralarının bir arada yaşandığı görüntüler, doğanın sunduğu görsel şöleni ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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