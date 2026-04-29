Bingöl'de ters laleler görsel şölen sunuyor: Koparmanın cezası 700 bin TL

Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlarında baharın gelişiyle birlikte açan ters laleler, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, zarif duruşları ve dikkat çeken görüntüleriyle doğanın en nadide güzellikleri arasında yer alıyor. Kısa ömürlerine rağmen açtıkları alanlarda adeta görsel şölen oluşturan laleler Bingöl merkeze bağlı Gökçeli köyü kırsalında fotoğraflandı.

Doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyan ters lalelerin koparılması veya zarar verilmesi ise ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. 2026 yılı itibarıyla bu nadide çiçeğe zarar verenlere 700 bin TL idari para cezası uygulanıyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
