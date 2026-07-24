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Bingöl'de Sıcaktan Bunalan Güvercin Su Birikintisinde Serinledi

Bingöl'de Sıcaktan Bunalan Güvercin Su Birikintisinde Serinledi
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Bingöl’de sıcaktan bunalan bir güvercin, bahçedeki su birikintisine girerek serinlemeye çalıştı.

Bingöl'de sıcaktan bunalan bir güvercin, bahçedeki su birikintisine girerek serinlemeye çalıştı.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren sıcak hava, sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki bir bahçede kaydedilen görüntülerde, sıcak havadan bunalan güvercinin hortumdan akan suyun oluşturduğu su birikintisine geldiği görüldü. Bir süre suyun içerisinde kalan güvercin, serinledikten sonra su birikintisinin yanında bekledi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaz sıcaklarının yaban hayatını da etkilediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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