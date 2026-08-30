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Bingöl'de Kısa Süreli Sağanak Yağış Etkili Oldu

Bingöl'de Kısa Süreli Sağanak Yağış Etkili Oldu
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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde kısa süre devam eden yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı ve günlük yaşam normal şekilde sürdü.

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Bingöl'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yağmur, kısa süreli olarak devam etti. Yağış nedeniyle kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken günlük yaşam da normal şekilde sürdü. Bugün öğle saatlerinde başlayan yağış, kısa süreli etkili olduktan sonra sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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