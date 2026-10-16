Bingöl'de Meteoroloji uyarısı sonrası dolu yağdı, şimşekler geceyi aydınlattı

Bingöl'de Meteoroloji uyarısı sonrası dolu yağdı, şimşekler geceyi aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Bingöl'de yağışlı hava etkisini gösterdi. Kentte dolu yağışıyla birlikte art arda çakan şimşekler, gece karanlığında gökyüzünü aydınlattı.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bingöl'de dolu etkili olurken, gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de yağışlı hava etkisini gösterdi. Kentte etkili olan dolu yağışıyla birlikte gökyüzünde art arda şimşekler çaktı. Gece karanlığında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı