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Bingöl'de haziranda karla mücadele: Ekipler kar tünelleri açıyor

Bingöl'de haziranda karla mücadele: Ekipler kar tünelleri açıyor
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde haziran ayına girilmesine rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kar birikintileri arasında tüneller oluşturarak köy ve mezra yollarını açmaya çalışıyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde haziran ayında karla mücadele devam ediyor.

Solhan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde haziran ayına girilmesine rağmen Özel İdare ekipleri, köy ve mezra yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin etkisini uzun süre koruduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yüksek kar birikintileri arasında adeta tüneller oluşturularak yollar açılmaya çalışılıyor. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

Haziran ayında çekilen görüntülerde bir yanda yeşeren doğa, diğer yanda ise metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri dikkat çekti. Karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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