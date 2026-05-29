Bingöl'de dolu yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Paymerg köyü ve yüksek kesimlerinde aniden başlayan dolu yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı tarım arazileri zarar gördü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Bingöl'de dolu yağışı etkili oldu. Başta Paymerg köyü ve yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı