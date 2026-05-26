Bingöl'de bayram arefesinde karla mücadele mesaisi sürüyor

Bingöl'de bayram arefesinde il özel idare ekiplerince karla mücadele mesaisi sürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Gençtavuz köyü ile Genç ilçesi bağlantı yolunda karla mücadele çalışmaları bayram arefesinde de devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için ekipler iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Yer yer metrelerce karın bulunduğu bölgelerde çalışan ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor. Bazı noktalarda kardan tüneller açılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı