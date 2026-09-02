Haberler

Bingöl'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı'nda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

Bingöl'de çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

Yetkililer, anız yakılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor