Bingöl'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı'nda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.
Bingöl'de çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Yetkililer, anız yakılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı