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Bingöl’de 5 ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Bingöl’de 5 ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü
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Bingöl’de ziraat ve ormanlık alanlarda çıkan 5 ayrı yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'de ziraat ve ormanlık alanlarda çıkan 5 ayrı yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çayağzı köyü ile İnalı Mahallesi, Genç ilçesine bağlı Sürekli ve Tarlabaşı köylerindeki ziraat alanlarında yangın çıktı. Ardından Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangın bölgelerine itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri ile yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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