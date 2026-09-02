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Konya'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı

Konya'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçesindeki göletler yavru sazan balıklarıyla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçesindeki göletler yavru sazan balıklarıyla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik balıklandırma çalışmaları Beyşehir'de devam ediyor. Proje kapsamında Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Beyşehir ilçesindeki farklı göletlere toplam 60 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla Beyşehir Gölü ve ilçedeki göletlerde balık ekosistemine katkı sağlanması, çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının desteklenmesi ve balık varlığının bilimsel yöntemlerle artırılması hedefleniyor. Çalışmanın aynı zamanda bölgede amatör ve ticari balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, balıklandırma programının hedefine ulaşabilmesi için göletlere bırakılan balıkların korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yavru balıkların en az bir kez üremesine fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekilerek vatandaşlar ve balıkçılardan tür, bölge, dönem ve boy yasaklarına uymaları istendi. Açıklamada, göletlere bırakılan yavru balıkların bölgedeki balıkçılık sektörü için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Öte yandan, aynı proje kapsamında Hüyük ilçesinde de çok sayıda gölete yavru sazan balığı salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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