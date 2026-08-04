Beyşehir’de tarım arazileri yakın takipte

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarımsal üretimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ekili alanlarda hastalık, zararlı ve ürün gelişim kontrolleri devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, ilçe genelindeki sebze ve meyve bahçeleri ile hububat ekili alanlarda denetim ve incelemelerini sürdürüyor. Sahada yürütülen çalışmalarda sebze ve meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı takibinin yanı sıra ürünlerin gelişim durumu kontrol edilirken, hububat alanlarında ise biçerdöver kontrolleri ile süne emgi analizleri için numune alma çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekimden hasada kadar tüm üretim alanlarının teknik personel tarafından düzenli olarak takip edildiği belirtilerek, üreticilere hem teorik hem de uygulamalı teknik destek verildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı