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Yolda görülen yılan korkuttu

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yol ortasında ilerleyen bir yılan, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yılan, daha sonra yol kenarındaki otluk alana bırakıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yolda ilerleyen bir yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Beypazarı ilçesinin Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, yolun ortasında hareket eden bir yılanla karşılaştı. Vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak yılanın ilerleyişini kaydetti. Görüntülerde, boyuyla dikkat çeken yılanın bir süre yol ortasında ilerlediği görüldü. Yılan, daha sonra vatandaş tarafından uzaklaştırılarak yol kenarındaki otluk alana girdi ve gözden kayboldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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