Haberler

Beykoz'da yağış nedeniyle evlerin giriş katını su bastı, elektrik kesintisi yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da yağış nedeniyle evlerin giriş katını su bastı, elektrik kesintisi yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su bastı. Elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar sağanak ve karanlık altında kovalarla su tahliye etmeye çalıştı; ilçede ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su basarken, ilçede yaşanan elektrik kesinti nedeniyle vatandaşlar sağanak yağmur ve karanlık altında kovalarla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Sağanak yağmur ve karanlık altında kalan vatandaşlar, uzun süre kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilçenin pek çok noktasında ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

En son böyle görüntülenmişti! Usta isim hayatını kaybetti

Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

Dev maça saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda nehir gibi geldi
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor