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Belçika'da 1998 yılından beri kaydedilen en soğuk kasım ayının yaşandığı kaydedilirken hava sıcaklıkları hafta başından beri mevsim normallerinin 7 ila 8 derece altında seyrediyor.

Belçika'da son 28 yılın en soğuk kasım ayı yaşanırken dondurucu soğuklar sürüyor. Belçika, mevsim normallerinin 7 ila 8 derece altında seyreden dondurucu soğuklarla 1998 yılından bu yana en soğuk kasım ayını geçiriyor. Ülkede yüksek basınç etkisindeki güneşli ancak dondurucu havanın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) verilerine göre, Yüksek Fens bölgesindeki Elsenborn'da gece sıcaklığı eksi 11,9 dereceye kadar düşerek 1998'den bu yana kasım ayında ölçülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde de eksi dereceler sürüyor

Ülke genelinde sabah saatlerinde eksi 6 ila eksi 1 derece arasında değişen dondurucu soğukların ardından, gün içinde sıcaklıkların en yüksek eksi 2 ila 1 derece civarında kalması bekleniyor. Brüksel, Gent, Mons ve Tournai'de termometrelerin sıfır dereceyi, ülkenin en doğusunda ise eksi 2 dereceyi göstermesi öngörülürken gece saatlerinde sıcaklıkların yeniden eksi 7 ila eksi 3 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Ülkede bazı bölgelerde ise yer yer eksi 12 derecenin görülmesi beklendiği bildirildi.

Haftasonu yağışla birlikte hava yumuşayacak

Cuma ve cumartesi günleri açık ve güneşli ancak sabah saatlerinde şiddetli don olaylarının görüleceği ve soğuk havanın süreceği, pazar günü ise batıdan gelecek yağışlı sistemle birlikte dondurucu soğukların yerini 1 ila 7 derece arasındaki sıcaklıklara bırakacağı bildirildi.

Soğuklara rağmen en sıcak yıl rekoru bekleniyor

IRM meteoroloğu Pascal Mormal, ölçüm yapıldığı tarihten bu yana en sıcak yaz rekorunu kıran Belçika'nın kavurucu yaz ayları ve sıcak geçen ekim ayının etkisiyle 2026 yılının genel ortalamada Belçika tarihinin en sıcak yılı olma yolunda ilerlediğini belirtti. Uzmanlar, aralık ayının olağanüstü soğuk geçmemesi halinde 2026'nın ülke tarihinde en sıcak yıl rekoru kıracağını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı