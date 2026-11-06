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Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi görüş mesafesini düşürdü, tır şoförü zorlandı

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Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi görüş mesafesini düşürdü, tır şoförü zorlandı Haber Videosunu İzle
Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi görüş mesafesini düşürdü, tır şoförü zorlandı
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Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar, tipi ve fırtına etkili olurken soğuk hava bazı güzergahlarda buzlanmaya neden oldu. Aydıntepe Yaylası güzergahında tipiye yakalanan tır şoförü zor anlar yaşadı; görüş mesafesi düşse de yükleme tamamlanıp yayladan sorunsuz iniş yapıldı.

Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili olurken soğuk hava nedeniyle bazı güzergahlarda buzlanma meydana geldi.

Aydıntepe Yaylası güzergahında araç yüklemesi yaptığı sırada tipiye yakalanan tır şoförü Yıldıray Ata, fırtına ve yoğun kar yağışından ötürü zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü tipide Ata ve arkadaşları, araç yüklemesini tamamlayarak yayladan sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Aydıntepe, Sultan Murat ve Limon Suyu yaylaları ile Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinden Dumlu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü, tepeler karla kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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