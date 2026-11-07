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Bayburt'ta yüksekler karla kaplandı, Kop Dağı'nda sürücülere zincir uyarısı yapıldı

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Bayburt'ta yüksekler karla kaplandı, Kop Dağı'nda sürücülere zincir uyarısı yapıldı Haber Videosunu İzle
Bayburt'ta yüksekler karla kaplandı, Kop Dağı'nda sürücülere zincir uyarısı yapıldı
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Bayburt'ta sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı karla kaplanırken, sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurma uyarısı yapıldı.

Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı'nda dağlık alanlar ve tepeler karla kaplandı. Kar yağışıyla bölgede eşsiz manzaralar oluştu.

Özellikle akşam saatlerinde Kop Dağı'nda etkili olan tipi ve aniden bastıran fırtına nedeniyle güzergahı kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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