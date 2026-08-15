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Bayburt Valisi Tarhun Hasadına Katıldı

Bayburt Valisi Tarhun Hasadına Katıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yedigöze köyünde tarhun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Vali, tarhun üretiminin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılmasının önemini vurgulayarak üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi. Hasat sonrası köy meydanında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali'ye, kurum müdürleri eşlik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yedigöze köyünde gerçekleştirilen tarhun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Tarım alanında Bayburt'un önemli ürünleri arasında yer alan ve ihracatıyla kent ekonomisine katkı sağlayan tarhunun hasadına katılan Vali Eldivan, üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarhun üretiminin geliştirilmesi ve ürünün katma değerinin artırılmasının önemine dikkat çeken Eldivan, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Hasadın ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Eldivan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Eldivan'a programda KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ebubekir Köse eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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