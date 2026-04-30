Bayburt'ta öğleden sonra yağmur bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevrelerinde öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde hafif sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Öte yandan, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - BAYBURT

