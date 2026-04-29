Bayburt'ta katı atık sahasında çevre denetimi yapıldı
Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince katı atık düzenli depolama sahasında denetim gerçekleştirilerek, gerekli kontroller yapıldı.
Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince katı atık düzenli depolama sahasında denetim gerçekleştirilerek, gerekli kontroller yapıldı.
Denetim kapsamında tesisin çevre mevzuatına uygunluğu, atıkların depolanma şekli, sızıntı suyu yönetimi ve gaz kontrol sistemleri incelendi.
Ekipler, özellikle çevre kirliliğine yol açabilecek unsurlar üzerinde durarak, tesis işletmecisine gerekli uyarılarda bulundu.
Katı atık düzenli depolama sahalarının çevre ve insan sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çekilirken, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceği kaydedildi. - BAYBURT