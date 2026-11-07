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Bayburt'ta iki köyde ev ve ahırlarda çıkan yangınların hasarı tespit edildi

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Bayburt'ta iki köyde ev ve ahırlarda çıkan yangınların hasarı tespit edildi
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Bayburt'un Yerlice ve Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen yapılarda inceleme yaparak ev ve ahırlardaki hasarın boyutunu kayıt altına aldı.

Bayburt'un Yerlice ile Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen yapılarda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda ev ve ahırlarda meydana gelen hasarlar değerlendirilerek gerekli teknik tespitler gerçekleştirildi.

Ekiplerin incelemeleriyle yangının yapılarda oluşturduğu hasarın boyutu kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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