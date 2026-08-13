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Bayburt'ta Çocuklara 'Hayalet Ağ' Farkındalık Etkinliği

Bayburt'ta Çocuklara 'Hayalet Ağ' Farkındalık Etkinliği
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, COP31 Zirvesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 'Hayalet Ağ' farkındalık etkinliği düzenledi. Su Ürünleri Mühendisi Mete Yılmaz, çocuklara terk edilen balıkçı ağlarının su ekosistemine verdiği zararları anlattı. Simülasyon ve çevre temizliğiyle çocuklar, çevre hakkı, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazandı.

Bayburt'ta çocuklara yönelik düzenlenen 'Hayalet Ağ' farkındalık etkinliğinde, terk edilen balıkçı ağlarının su ekosistemine verdiği zararlar anlatıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından COP31 Zirvesi etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 'Hayalet Ağ' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Su Ürünleri Mühendisi Mete Yılmaz, çocuklara hayalet ağların su ekosistemlerine, su canlılarına ve doğal yaşama verdiği zararlar hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen hayalet ağ simülasyonunda çocuklar, ağların su canlıları üzerindeki etkilerini uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı buldu.

Programın devamında çocukların katılımıyla çevre temizliği yapıldı. Etkinlik ile çocukların çevre hakkı, iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazanmalarına katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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