Bayburt’ta hasat öncesi pestisit denetimleri başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında il genelinde yetiştirilen meyve ve sebzelerde hasat öncesi numune alım çalışmalarına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince yürütülen denetimlerde, belirlenen program doğrultusunda çeşitli meyve ve sebzelerden numuneler alınarak pestisit kalıntısı yönünden analiz edilmek üzere laboratuvara gönderiliyor.

Hasat öncesi gerçekleştirilen denetimlerle güvenilir gıda arzının sağlanması, bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin artırılması ve tüketici sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, numune alım çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda il genelinde aralıksız devam edeceğini ifade ederek, güvenilir gıda, sağlıklı üretim ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı