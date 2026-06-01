Bayburt'ta gök gürültülü sağanak hafta boyunca etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre Bayburt merkez, Aydıntepe ve Demirözü'nde 1-5 Haziran arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 4-24 derece arasında değişirken, yetkililer ani su baskını ve yıldırıma karşı uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bayburt merkez ile Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde 1-5 Haziran tarihleri arasında yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük 4, en yüksek 24 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre Aydıntepe'de sıcaklıkların 5 ila 23, Demirözü'nde ise 5 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yerel sağanaklarla birlikte ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
