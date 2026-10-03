Bayburt Çiğdemtepe'de DSİ 22. Bölge Müdürlüğü dere ıslah çalışması yürütüyor

Bayburt Çiğdemtepe'de DSİ 22. Bölge Müdürlüğü dere ıslah çalışması yürütüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt merkeze bağlı Çiğdemtepe köyünde dere yatağındaki ıslah çalışmaları, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağış dönemlerinde taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.
Bayburt merkeze bağlı Çiğdemtepe köyünde dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarla köyde taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.
Çiğdemtepe köyündeki dere yatağında iş makineleriyle çalışma yürütülürken, mevcut kanal boyunca düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların, DSİ'nin idari imkanları doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.
Dere yatağındaki ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının taşkınlara karşı daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak.