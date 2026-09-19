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Batman Gercüş'te yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü

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Batman Gercüş'te yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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Batman Gercüş'e bağlı Kesiksu köyünde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve meyve bahçelerine sıçradı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda badem, fıstık, incir ağaçları ile üzüm bağları zarar gördü; yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım arazilerine ve meyve bahçelerine sıçradı.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar görürken; bölgedeki badem, fıstık, incir ağaçları ile üzüm bağları küle döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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