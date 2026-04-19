Gercüş'te şimşekler geceyi aydınlattı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini görsel bir şölene bıraktı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü adeta gündüz gibi aydınlattı.

İlçe merkezinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde yoğun şimşek hareketliliğiyle birleşti. Peş peşe çakan şimşekler karanlık geceyi parlak bir ışıkla kaplarken, o anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Şimşeklerin oluşturduğu ışık patlamaları ilçenin birçok noktasından net bir şekilde görülürken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Meteorolojik verilere göre, yağışın bölgede aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - BATMAN

