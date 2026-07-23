Batman'da dev etçil çekirgenin av mücadelesi saniye saniye görüntülendi
Batman'ın Sason ilçesinde nadir görülen etçil bir çekirge, avladığı böceği yerken görüntülendi. Devasa boyuyla dikkat çeken çekirge, meraklı bakışlar arasında gözden kayboldu.
Batman'ın Sason ilçesinde etçil çekirge avını yerken görüntülendi.
Sason ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, arazide nadir görülen ve devasa boyuyla dikkat çeken etçil bir çekirge türüyle karşılaştı. Otların arasında fark edilen dev çekirgenin, yakaladığı başka bir böceği yediği anlar saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin merak ve şaşkınlıkla izlediği dev çekirge, bir süre arazide ilerledikten sonra gözden kayboldu. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı