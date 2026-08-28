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Batman'da asansör güvenliği denetimi

Batman'da asansör güvenliği denetimi
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Batman'da asansör montaj firmaları ve binalardaki asansörler denetlendi. Teknik donanım, güvenlik mekanizmaları ve bakım durumları incelendi; aksaklıklar için uyarılar yapıldı. Vatandaşlar şikayetlerini ALO 130 hattına bildirebilir.

Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde asansör montajı yapan firmalar ile binalarda kullanılan asansörleri denetledi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, denetçi mühendisler tarafından asansörlerin teknik donanımları, güvenlik mekanizmaları, montaj kalitesi ve periyodik bakım durumları incelendi.

Muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklar ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili firmalara uyarılarda bulunularak eksikliklerin giderilmesi istendi.

Yetkililer, denetimlerin il genelinde devam edeceğini belirterek, vatandaşların insan sağlığı ve can güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu düşündükleri asansörleri ALO 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikayet Hattı'na bildirebileceklerini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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