BASKİ'den Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban atıklarının dere yatakları, mazgallar, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğini belirten yetkililer, bilinçsiz şekilde bırakılan atıkların altyapı sistemlerine zarar verebileceğine dikkat çekti. Sağlıklı ve güçlü bir altyapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren BASKİ, bayramda su kaynaklarının tasarruflu kullanılması konusunda da vatandaşları uyardı. Kurban bayramı boyunca 7/24 kesintisiz hizmet verecek olan BASKİ ekipleri, halk sağlığının korunması ve şehrin sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Hatları tıkayan kurban atıkları altyapıya zarar veriyor

Kurban atıklarının, kurban kesim alanlarında belirlenen toplama noktalarına bırakılması gerektiğini vurgulayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Balıkesir'de atık suları arıtma tesislerine taşıyan kanalizasyon hatlarına atılan kurban atıkları ve çöplerin, altyapı sistemlerinin işleyişini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu atıkların halk sağlığını da ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken Öztürk açıklamasında, "Özellikle Kurban Bayramı döneminde bilinçsiz şekilde bırakılan yabancı maddeler ve kurban atıkları, kanalizasyon hatlarında birikmelere neden oluyor. Bu durum su akışını engelleyerek tıkanıklık, kanal taşması ve su baskınları gibi sorunları beraberinde getiriyor. Kanallara rastgele bırakılan kurban atıkları, kentimizin altyapısına ciddi zarar veriyor. Altyapıyı olumsuz etkileyen bu durum aynı zamanda halk sağlığını da olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verdi.

BASKİ bayramda da tam kadro sahada

BASKİ ekipleri bayram süresince 20 ilçenin tamamında 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sahada görev yapacak. Halkın taleplerine kısa sürede çözüm sağlamak adına Kurban Bayramı süresince BASKİ ekiplerinin tam kadro sahada olacağını söyleyen Erdoğan Öztürk, "İl genelinde kanalizasyon hatlarında bakım ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayram öncesinde de kanalizasyon hatları ve mazgallarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirerek gerekli tedbirleri aldık" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı