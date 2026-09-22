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Bartın Ulus'ta İsmail Yılmaz, bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besleyip dost oldu

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Bartın Ulus'ta İsmail Yılmaz, bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besleyip dost oldu
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Bartın'ın Ulus ilçesi Köklü köyünde yaşayan İsmail Yılmaz, evinin bahçesine ara sıra gelen tilkiyi ekmekle besleyerek zamanla dost oldu. Yılmaz, tilkiyi telefon kamerasıyla kayda aldığını ve ona ekmek verdiğini, yaban hayvanlarına zarar vermemek gerektiğini söyledi.

Bartın'da evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek ile besleyen İsmail Yılmaz, zamanla yabani hayvanla dost oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesi Köklü köyünde evinin bahçesine ara sıra tilkilerin geldiğini söyleyen İsmail Yılmaz hayvanları telefon kamerası ile kayda aldı. Evin önüne gelerek yemek arayan yabani hayvan Yılmaz'ın konuşmasının ardından ondan kaçmak yerine yiyecek aramaya devam etti.

"Doğa ile iç içe yaşamak işte budur" diyen Yılmaz, ""Ara sıra bahçeme gelip yiyecek arıyor yaban hayvanları. Biz onları seviyoruz. Dün akşam da buradaydı tilki, ben de ona ekmek veriyorum. Aslında onlara zarar vermememiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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