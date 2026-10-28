Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı

Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavisinin ardından yeniden doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yaralı halde bulunan karaca, vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince alındı. Veterinerin tedavisini tamamlamasının ardından karaca tekrar doğaya salındı.
Bartın'da yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bartın'da yaralı halde bulunan karacayı bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan karaca, veterinerin tedavisini tamamlamasının ardından tekrar doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı