Sağanak sağlık ocağını vurdu: Hastalar ve personel mahsur kaldı
BARTIN (İHA) – Bartın'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kozcağız beldesindeki sağlık ocağının önünde oluşan su birikintisi nedeniyle hastalar binaya ulaşamazken, sağlık personeli içeride mahsur kaldı.
Sağlık ocağında görevli personelin de bina içerisinde mahsur kaldığı öğrenildi. İçeride yaklaşık 30 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. - BARTIN