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Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 39 hükümlü ve yükümlü 54 fidan dikti

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Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 39 hükümlü ve yükümlü 54 fidan dikti
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Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 39 hükümlü ve yükümlü 54 fidan dikti. Etkinlik çevre bilinci ve doğanın korunmasına yönelik duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 39 hükümlü ve yükümlü fidan dikti.

Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Adalet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılan fidan dikimine, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Özkaya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Hakim Rahmi Çerdik, Cumhuriyet Savcıları Mustafa Turan ve Serhat Özden, Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Uğuz, 2. Müdür Muhammet Uslu, kurum personelleri ile 39 hükümlü ve yükümlü katıldı.

Çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasına katkı sunulması amacıyla düzenlenen etkinlikte 54 adet fidan toprakla buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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