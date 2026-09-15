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Bandırma mendireğinde pelikan sürprizi

Bandırma mendireğinde pelikan sürprizi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kuzey Mendirek’te yürüyüş yapan vatandaşlar, balıkçıların arasında dolaşan pelikanı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kuzey Mendirek'te yürüyüş yapan vatandaşlar, balıkçıların arasında dolaşan pelikanı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Bandırma'da deniz fenerine doğru yürüyüş yapan vatandaşların yolu, Kuzey Mendirek'te sevimli bir pelikanla kesişti. Vatandaşların ilgisini çeken pelikan, insanlardan ürkmeden mendirekte dolaşarak balıkçıların yanına gitti. Mendirekte balık tutanları tek tek ziyaret eden pelikan, balıkçıların oltalarını ve tuttukları balıkları kontrol ederken renkli görüntüler oluşturdu. Kendisine seslenen vatandaşların "Dur, nereye?" şeklindeki çağrılarına adeta karşılık verircesine durup geri dönen pelikan, çevrede bulunanların yüzünü güldürdü.

Bir süre denize girerek yüzen pelikan, daha sonra kıyıya çıkarak balıkçıların arasındaki gezintisine devam etti. Mendirekteki vatandaşların meraklı bakışları arasında bir süre daha dolaşan pelikan, ardından uçarak bölgeden uzaklaştı.

Pelikanın mendirekteki renkli anları, meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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