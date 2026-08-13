Akçakocalı Balıkçılara 'Sıfır Atık' Eğitimi

2027 av sezonu öncesi Akçakocalı balıkçılar 'Denizlerde Sıfır Atık Projesi' kapsamında denizlerin temiz tutulması konusunda bilgilendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncüğünde, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvelik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olan 2026-2027 av sezonu öncesi balıkçılarla toplantı yapıldı. 'Denizlerde Sıfır Atık Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, balıkçıların denizleri kirletmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Yetkililer tarafından yeni av sezonunda uyulması gereken kurallar aktarılırken, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasının önemine de dikkat çekildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yeni av sezonunun balıkçılar ve deniz ekosistemi açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı