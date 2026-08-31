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Sinop'ta Balıkçıl Kuşu İlgi Odağı Oldu

Sinop'ta Balıkçıl Kuşu İlgi Odağı Oldu
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Sinop’ta bir parkta görüntülenen balıkçıl kuşu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sinop'ta bir parkta görüntülenen balıkçıl kuşu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Gazi Caddesi'nde görülen balıkçıl kuşuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir süre bölgede kalan balıkçıl, çevresini dikkatle süzerken vatandaşlar da cep telefonlarıyla bu anları görüntülemeye çalıştı. Kuşu yakından gören çocukların sevinci ise çevrede neşeli anlara neden oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında bir süre bölgede kalan balıkçıl kuşu, daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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