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İstanbul'da dönüşümde 1 milyon konut tamam

İstanbul'da dönüşümde 1 milyon konut tamam
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Bakan Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Beykoz Tokatköy örneğini paylaşan Kurum, şehri afetlere hazırlamak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi dönüşüme ilişkin görüntüler paylaşarak İstanbul'da 1 milyondan fazla bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Ev sahibi Kazım Sönmez'in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam bir milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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