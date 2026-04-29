Badem çiçekleri Van Gölü kıyılarını renklendirdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan badem çiçekleri, doğayı adeta renk cümbüşüne dönüştürdü.

Van Gölü kıyılarında beyaz ve pembe tonlara bürünen ağaçlar, bölgeyi güzel manzaralara dönüştürdü. Özellikle Kıztaşı Sahili çevresinde yoğunlaşan badem ağaçları, gölün masmavi sularıyla birleşerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın habercisi olarak bilinen badem çiçekleri, her yıl bu dönemde ilçede doğanın yeniden uyanışını simgeliyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Van Gölü kıyısında buluşuyor. Doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, Adilcevaz'ın ünlü Kıztaşı Sahili'nin yaz mevsiminde olduğu kadar ilkbahar mevsiminde de açan badem ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturduğunu ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak