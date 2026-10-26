Aydın İncirliova'da sağanak bazı yolları su altında bıraktı, bazı evleri su bastı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar sualar altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından, İncirliova'da yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Koçarlı Sandıklı yolunda biriken yağmur suları araçların geçişini zorlaştırırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı