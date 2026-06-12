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Aydın'ın doğu ilçelerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın'ın doğu ilçelerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyardı.

Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyarıda bulundu.

Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, yağışların 12.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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