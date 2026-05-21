Aydın'da alevlere karşı gerçeği aratmayan prova

Aydın'da yangın sezonu öncesi ilk kez gerçekleştirilen orman yangını tatbikatında, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle senaryo gereği çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Aydın'da yangın sezonu öncesinde hazırlıkları güçlendirmek amacıyla ilk kez gerçekleştirilen orman yangını tatbikatı başarıyla tamamlandı. Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi mevkiinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen duman üzerine ormanlık alanda yangın çıktığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Maden ocağındaki kaynak işlemi sebebiyle çıkan yangının, bölgede etkili olan rüzgarlar nedeniyle Sıralılar Mahallesi ile 42'nci Mühimmat Bölük Komutanlığı'nı tehdit ettiği değerlendirilirken, ilgili tüm kurumlar hızla koordine olarak müdahaleye geçti.

Tatbikat kapsamında yangına havadan ve karadan müdahale edilirken senaryo gereği 2 orman işçisi dumandan zehirlendi, 1 orman işçisi de düşerek yaralandı. Hızla olay yerine giden UMKE ekipleri ise yaralıları ilk müdahalelerinin ardından güvenli bölgede kurulan sahra çadırlarına tahliye etti. Sıralılar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da jandarma ekiplerinin koordinesinde tahliye edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de mahalledeki hayvanlar tahliye edilerek güvenli alana götürüldü. Ayrıca bölgedeki trafik düzenlemeleri ve enerji kesintisi gibi uygulamalar da eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi ile saat 11.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan sahada Yangın Yönetim Aracı, AFAD Koordinasyon Çadırı ve Mobil Sağlık Çadırı da kurulurken, farklı kurumlar arasında da işbirliği ve koordinasyon sağlandı. Birçok arama kurtarma derneklerinin üyelerinin de katıldığı tatbikat başarıyla tamamlanırken, gerçeği aratmayan tatbikatta toplam 265 personel, 1 helikopter ve 72 araç görev aldı. Tatbikata katılan Aydın Vali Yardımcısı Çetin Kılınç ise Orman Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı ve AFAD Koordinasyon Çadırı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Gördüm ki, biz oldukça hazırız"

Tatbikat sonrasında tüm katılımcılara teşekkür eden Aydın Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, başarılı geçen tatbikat ile ardından tüm kurumların koordineli ve hazır olduğunu vurguladı. Ekipler hazır olması sayesinde kendisini güvende ve emin ellerde olduğunu hissettiğini belirten Vali Yardımcısı Kılınç, yaptığı teşekkür konuşmasında "Yangın sezonu öncesinde hem son durumumuzu görmek hem de psikolojik olarak yangın sezonuna hazırlanmak anlamında bu tatbikatı gerçekleştirdik. Sizler, tatbikatta görev alarak yangın hususunda ne kadar hazırlıklı olduğunuzu bize gösterdiniz. Teşekkür ediyorum, emeklerinizden dolayı. Tabi umut ediyorum ki, yangın çıkmadan sezonu tamamlarız. Ama bu da nihayetinde bir vaka ve yangınımız olduğu takdirde görüyorum ki, biz oldukça hazırız. Deneyimliyiz. Yangın sezonunda kendimi güven içerisinde ve emin bir psikoloji içerisinde hissetim sizin sayenizde. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir yangın sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı