Aydın'da hafta sonuna doğru serinleme ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Aydın'da 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte gün boyunca havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 29 derece olan hava sıcaklığının 09.00-12.00 saatleri arasında 35 dereceye, 12.00-15.00 saatleri arasında ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklığın 39 dereceye, akşam saatlerinde ise 33-31 derece seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Rapora göre gün içerisinde rüzgarın ağırlıklı olarak güney, güneybatı ve batı yönlerinden saatte 15 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre Aydın'da Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 39, Cuma günü 36, Cumartesi günü ise 34 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapılırken, Pazar günü havanın yeniden az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı