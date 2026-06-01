Yılanların dansı böyle görüntülendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde üreme dönemindeki zehirli bir tür olan 'şeritli engerek' yılanlarının dansı kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde yılanlar, bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

Aydın'ın Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde aracı ile bahçesine giden Sadullah Tabaş çalıların arasında bir çift yılan gördü. Yılanların birbirine sarılı halde olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Üreme döneminde olan ve zehirli olduğu öğrenilen, halk arasında Osmanlı Engereği de denilen 'şeritli engerek' yılanları bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Yılanların dansını cep telefonu ile kaydeden Tabaş'ın ise yılanlarla sohbeti dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı