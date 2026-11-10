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Aydın'da sağanak yağış 11-14 Kasım'da etkili olacak, sıcaklık 24 dereceye çıkacak

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Aydın'da sağanak yağış 11-14 Kasım'da etkili olacak, sıcaklık 24 dereceye çıkacak
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Aydın'da 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, yağışlı hava 14 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecek. Meteoroloji tahminlerine göre kentte hava sıcaklığı 14 ila 24 derece arasında seyredecek.

Aydın'da hafta boyunca sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise 24 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren 14 Kasım Cumartesi gününe kadar yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre, 11 Kasım Çarşamba günü kent genelinde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava beklenirken, hava sıcaklığının 11 ila 22 derece arasında olması öngörülüyor. 12 Kasım Perşembe günü de sağanak yağışın etkili olacağı Aydın'da sıcaklıkların 14 ila 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği kentte, 14 Kasım Cumartesi günü ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Cuma ve cumartesi günlerinde hava sıcaklığının 14 ila 24 derece arasında olması bekleniyor. Öte yandan, 10 Kasım Salı günü de Aydın genelinde yerel ve hafif sağanak yağışın etkili olması beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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