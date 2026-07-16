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Aydın Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Aydın Valiliği'nden orman yangını uyarısı
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Aydın Valiliği, 15-17 Temmuz arasında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek vatandaşları açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Aydın'da yüksek sıcaklık ve düşük nem dolayısıyla muhtemel orman yangınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 15-17 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye ulaşmıştır. Bu süreçte, özellikle köylerimizde tarla ve bahçe temizliği amacıyla yakılan anız ve temizlik ateşlerinin orman yangınlarına sebebiyet verme riski oldukça yüksektir. Vatandaşlarımızın açık alanda kesinlikle ateş yakmamaları ve en ufak bir duman veya yangın belirtisinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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